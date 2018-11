Weg met de doodskist: in Brussel kan je lijk binnenkort laten composteren of oplossen in bad TMA

09 november 2018

17u48

Bron: Belga 32 De Brusselse regering kan in de toekomst nieuwe vormen van lijkbezorging toestaan zoals 'humusatie' of ‘aquamatie'. Het wordt in het Brussels gewest ook mogelijk om in een ander lijkomhulsel dan de traditionele houten lijkkist te worden begraven. Dat staat in de ordonnantie die de huidige wetgeving rond begraafplaatsen en lijkbezorging moderniseert en donderdag goedgekeurd werd in het Brussels Parlement.

Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene wordt verteerd dankzij de micro-organismen uit compost van verhakseld snoeihout. Na 12 maanden zijn de stoffelijke resten omgevormd tot een gezonde en vruchtbare humus (grond, en niet de eetbare dipsaus hummus, nvdr.) Bij aquamatie wordt een overledene gedurende vier uur in een alkaline-wateroplossing van 96 graden Celsius gelegd tot er enkel beenderen overblijven. Zelfs het waterbadje waarin het lijk gelegen heeft, zou herbruikbaar zijn.

Naast die nieuwe vormen van lijkbezorging wordt het ook mogelijk het stoffelijk overschot te begraven in een ander lijkomhulsel dan de traditionele houten doodskisten zoals een lijkwade of een doodskist in karton. Tenslotte krijgen de gemeenten een grotere autonomie door hen toe te laten, elders dan de begraafplaats, zones af te bakenen waar de as van verbrande lijken uitgestrooid mag worden, zo dicht mogelijk bij de natuur.

