Weg met dat woord: welk woord wilt u nooit meer horen?

'Comfortzone', 'me-time', 'leuk', 'super', 'dagdagelijks', 'eigenlijk', 'groentjes', 'ik heb zoiets van', 'absoluut' en 'naar de toekomst toe'. Wilt u deze woorden ook het liefst nooit meer horen? Dan bent u niet alleen, want ze vormen de Vlaamse top 10 van ergerlijkste woorden voor 2017.

In november deed het Instituut voor de Nederlandse Taal een oproep om de irritantste woorden van afgelopen jaar in te sturen. Op basis van de inzendingen uit Nederland en Vlaanderen stelde het instituut de twee top tienen samen. Vanaf vandaag kan er een week lang gestemd worden op www.wegmetdatwoord.org. Op 7 december worden de verliezers van dit jaar bekendgemaakt.

De meest opgegeven motivering waarom mensen een woord niet meer willen horen is omdat het "te pas en te onpas gebruikt wordt". Andere nominaties zijn ingestuurd omdat ze te vaag gevonden worden, overbodig zijn of een verkeerd beeld geven van de werkelijkheid.

In Vlaanderen is 'dagdagelijks' een grote ergernis: "is dagdagelijks nog dagelijkser dan dagelijks?" en "weekwekelijks, maandmaandelijks en jaarjaarlijks bestaan ook niet." Ook 'groentjes' moet het weer ontgelden: "verkleinwoordjes die niet echt hoeven" en "kleutertaal in restaurants".

Nederland

De Nederlandse top 10 bestaat uit de woorden 'duurzaam', 'eigenlijk', 'genderneutraal', 'in je kracht staan', 'loverboy', 'papadag', 'shinen', 'soort van', 'stukje' en 'super'.

Woordenboekuitgever Van Dale gaf gisteren dan weer het startschot voor zijn verkiezing van het Woord van het Jaar 2017. Van Dale heeft uit woorden die taalliefhebbers hebben ingezonden een shortlist van tien kanshebbers samengesteld. Voor Vlaanderen gaat het om de woorden 'fipronilei', 'hamsterhuren', 'hartstarter', 'koesterkoffer', 'metoo-verhaal', 'vergismoord', 'voornamenbedrijf', 'warmtezombie', 'weesweg' en 'zooikoorts'.