Weg met A+++: vanaf 2021 nieuwe energielabels voor huishoudtoestellen kg

11 maart 2019

15u09

Bron: Belga 0 Vanaf 1 maart 2021 zullen consumenten de energieprestaties van huishoudelijke toestellen beter kunnen inschatten aan de hand van nieuwe Europese labels. Dat heeft de Europese Commissie gemeld.

De Commissie legde vandaag de laatste hand aan de besluitvorming rond de nieuwe labels. Het vorige systeem, met labels van A+++ tot G, was volgens de Europese besluitvormers te complex en verwarrend geworden voor de consument. Zo was voor velen bijvoorbeeld niet meer duidelijk wat het verschil tussen A en A+ is.





Twee jaar geleden raakten het Europees Parlement en de lidstaten het al eens dat een herijkte schaal van A tot G beter in kaart zou brengen hoeveel energie een toestel precies verbruikt. De nieuwe labels worden vanaf maart 2021 verplicht voor vaatwassers, was- en droogmachines, koelkasten, lampen en televisietoestellen en andere elektronische displays.

Energie besparen

De opgefriste labels moeten producenten aanmoedigen om nog meer energievriendelijke toestellen te ontwikkelen. De Commissie raamt dat de nieuwe labels tegen 2030 ongeveer 38 TWh per jaar kunnen besparen. Dat komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van Hongarije.

