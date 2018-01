Weet jij wie @brievendief is die mysterieuze brief op trein achterlaat? Redactie

13u19 0 rv Op enkele treinen zou een zekere @brievendief dertig brieven achtergelaten hebben. "Voor wie me wil lezen" staat er uitnodigend op de enveloppe. De geheimzinnige briefschrijver lanceerde de hashtag #alleskomtgoed op Twitter. Heb jij ook zo'n brief gelezen en/of weet je meer over de man/vrouw achter deze campagne, laat het ons dan weten op info@hln.be. Een Kortrijkse student vond de brief en opende hem.

Op de achterkant van de enveloppe stond: "Je kan me delen met #alleskomtgoed". Getekend: @brievendief. Op het Twitterprofiel van L.@brievendief, pas sinds kort actief op de sociaalnetwerksite, vinden we die hashtag terug, samen met de omschrijving "als een brievendief in de nacht". Om 8u20 vanochtend verscheen daarop ook het bericht: "Einde post, 30 brieven". Om 6u46 was L. volgens Twitter aan zijn/haar 'postronde' begonnen.

Een student die vanochtend naar Kortrijk pendelde, vond in de enveloppe kopieën van twee handgeschreven bladen. "Ineens had ik hem vast, de 'cursusblok'", begint de brief. Na een tweede lezing was de student van oordeel dat het over een persoon gaat die met depressieve gevoelens en doelloosheid kampt. De auteur schreef blijkbaar dat hij/zij vele brieven klaar had "om naar belangrijke mensen te sturen", zonder specifieker te zijn.

Op het einde werd de brief positiever, aldus de student, "dat alles goed komt, dat je niet moet opgeven". "De brief was niet bedoeld voor mij, maar voor mensen die met deze gedachten zitten en vastzitten", schrijft de naar eigen zeggen "empathische student" ons, die de briefschrijver wil steunen om mensen te helpen "die in de week van Blue Monday wat licht kunnen gebruiken".

rv Mysterieuze @brievendief aan het werk.