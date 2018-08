Weet je niet meer wat gedaan deze vakantie? Loop dan eens verloren in dit gigantische maïsdoolhof

Daimy Van den Eede Wim Naert

12 augustus 2018

Bron: VTM Nieuws

In Machelen-aan-de-Leie in het Oost-Vlaamse Zulte, kan je je gaan uitleven in een gigantisch maisdoolhof. Het veld is meer dan 90.000 vierkante meter groot en telt ruim 400.000 planten. De makers hebben er sinds maart aan gewerkt.