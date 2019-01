Weeskind met moeizame jeugd en jeugdcrimineel uit Marseille: de levensloop van 2 mannen die terechtstaan voor schietpartij in Joods Museum AW

28 januari 2019

19u14

Bron: Belga 0 Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer (30), de twee mannen die terechtstaan voor de aanslag op het Joods Museum, hebben twee verschillende levenslopen gekend. Dat blijkt uit het moraliteitsverslag (verklaringen over het karakter en moreel gedrag van een individu) dat van beide mannen is opgemaakt.

Waar Bendrer opgroeide in een gelukkig gezin met nog vijf broers en twee zussen, is Nemmouche de zoon van een moeder met psychiatrische problemen en een vader die al snel uit zijn leven verdween. Beiden kwamen al op jonge leeftijd in aanraking met het gerecht.



Mehdi Nemmouche zag het levenslicht op 17 april 1985, in Tourcoing, als de zoon van Aouda Nemmouche en een onbekende man. Aouda Nemmouche is nooit in staat geweest haar zoon op te voeden. Daarom werd de jongen op de leeftijd van drie maanden toevertrouwd aan een pleeggezin. Daar verbleef hij tot hij zestien jaar oud was.

Cultuurshock

Vanaf de leeftijd van acht jaar bracht hij wel een weekend per maand door bij zijn grootouders. Dat leidde volgens zijn pleegouders tot een cultuurshock omdat zij zelf katholiek waren en Nemmouches grootouders moslims. Toen hij negen jaar was, zou Mehdi Nemmouche tijdens zo'n weekend bij zijn grootouders verplicht besneden zijn, wat een traumatische ervaring bleek.

Vanaf twaalf jaar begon het met hem ook mis te gaan en werd hij opstandig, wat hem een plaatsing in een weeshuis opleverde. In die periode begon hij zich ook voor de islam te interesseren, om al snel te radicaliseren. Op de leeftijd van zestien jaar, na een eerste overval, werd hij opgesloten in een pensionaat en tussen december 2007 en december 2012 zat Nemmouche verschillende veroordelingen uit voor diefstallen met geweld.

(Lees verder onder de foto)

Radicalisering

In de gevangenis radicaliseerde hij nog verder en na zijn vrijlating in december 2012 vertrok hij via Libanon naar Syrië, waar hij zich aansloot bij wat later Islamitische Staat (IS) zou worden. Hij zou er onder meer een aantal Franse gijzelaars bewaakt hebben. In februari 2014 verliet hij Syrië om na een rondreis door Azië op 18 maart 2014 op te duiken in de luchthaven van Frankfurt en op 30 maart aan te komen in Brussel.

Van kleine crimineel naar medeplichtige aanslag

Nacer Bendrer werd dan weer op 14 april 1988 in Marseille geboren als de oudste van vijf broers en twee zussen. In het gezin zouden weinig problemen geweest zijn maar al op 12-jarige leeftijd kwam Nacer Bendrer in aanraking met het gerecht voor een diefstal. Tussen 2004 en 2007 liep hij tien veroordelingen op, waardoor hij tussen 2006 en 2011 in de gevangenis verbleef. Het was daar, in de gevangenis van Salon-de-Provence, dat hij Mehdi Nemmouche leerde kennen.

Na zijn voorwaardelijke vrijlating in het dossier rond de aanslag op het Joods Museum, in november 2016, werd hij nog tot vijf jaar cel veroordeeld voor een poging tot afpersing.

Bendrer beschrijft zichzelf als een niet-praktiserend moslim maar in de gevangenis stond de man wel gekend als geradicaliseerd.

Weinig kans op verbetering

Volgens de gerechtspsychiater is de kans klein dat Bendrer zijn leven zou beteren, terwijl Nemmouche weigerde zich door de psychiater te laten onderzoeken.