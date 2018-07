Weerspannige automobilist onder invloed probeert wegblokkade Gentse Feesten te omzeilen DJG - VDS

21 juli 2018

19u39

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een automobilist heeft vandaag zonder succes geprobeerd om de wegcontroles van de politie tijdens de Gentse Feesten te omzeilen.

De man zag de controle aan het Gentse Dok Noord in de verte en besloot om te keren. "Dat trok natuurlijk onze aandacht", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "We gingen de achtervolging in en konden hem onderscheppen aan Nieuwland. Daar werd hij onderworpen aan een speekseltest." De man bleek onder invloed van drugs te zijn. "Hij werd ter plekke gearresteerd want hij was zeer weerspannig."

De controles voor de Gentse Feesten zien er best indrukwekkend uit, compleet met roadblocks en zwaarbewapende agenten.