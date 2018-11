Weerspannige 18-jarige breekt hand politieman Redactie

05 november 2018

12u04

Bron: belga 0 Een 18-jarige jongeman heeft afgelopen weekend de hand van een politieman gebroken toen die hem na een arrestatie wilde overbrengen naar het Brusselse parketgebouw. Dat meldt het parket.

De jongeling was al gekend voor verschillende feiten die hij als minderjarige had gepleegd en werd naar aanleiding van het nieuwe incident onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Hij was in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt door de lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) omdat hij betrokken was bij een vechtpartij. Op dat moment stelde hij zich al weerspannig op en toen hij zondagochtend werd overgebracht naar het parketgebouw, keerde hij zich opnieuw tegen de agenten. Daarbij brak hij de hand van één agent en verwondde verschillende anderen.

Het parket liet de jongeling uiteindelijk voorleiden bij de onderzoeksrechter en die plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten met arbeidsongeschiktheid, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen.