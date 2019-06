Weer uitstel voor studie over kilometerheffing

13 juni 2019

De publicatie van een langverwachte studie over een slimme kilometerheffing wordt uitgesteld tot september. Dat heeft De Tijd vernomen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) schoot begin april de kilometerheffing af omdat er volgens hem geen draagvlak voor is, maar het consortium Motivity bleef wel verder werken aan een studie die de minister in 2017 had besteld.