Weer treinen op de lijn Namen-Brussel na kabeldiefstal

23 augustus 2019

Bron: Belga 2 Op de spoorlijn tusen Namen en Brussel rijden weer treinen. Dat heeft een woordvoerder van Infrabel bevestigd. Sinds deze ochtend waren er problemen op de lijn door kabeldiefstal en vandalisme ter hoogte van Chastre, in Waals-Brabant. Er zijn nog gevolgvertragingen mogelijk, maar tegen de avondspits rijden de treinen weer normaal, verwacht Infrabel.

In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn al 124 kabeldiefstallen geteld op het Belgische spoorwegnet. De incidenten hebben 9.497 minuten treinvertragingen veroorzaakt, of bijna 158 uren. Ter vergelijking: in het eerste semester van 2017 waren er 42 diefstallen, in dezelfde periode in 2018 87.

Infrabel vermoedt dat een Oost-Europese dievenbende, die vorig jaar in oktober werd opgepakt, zich gereorganiseerd heeft en weer actief is. “Na de arrestaties was het aantal koperdiefstallen fors gedaald. Maar na een tijdje steeg het weer. Ons vermoeden moet wel nog bevestigd worden door de politie. Toch zien we dat de diefstallen gebeuren op dezelfde locaties en dat dezelfde werkwijze wordt gebruikt”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

De diefstallen wegen op het personeel, dat iedere keer in het midden van de nacht wordt opgeroepen voor herstelwerkzaamheden. Ook is er telkens een impact op de dienstregeling. De kosten lopen dus hoog op. Infrabel nam daarom al zelf maatregelen, zoals het vervangen waar mogelijk van koperen kabels door aluminium exemplaren. Ook wil het drones inzetten, maar daarvoor moet de wet aangepast worden.

“Controle blijft toch de belangrijkste maatregel. Daarvoor kijken we naar de politie. Als de dieven weten dat de pakkans groot is, zullen ze minder geneigd zijn om hier te stelen. We doen dus een warme oproep aan de politie om de grote inspanningen uit het verleden te blijven voortzetten”, besluit Baeken.