Weer slachthuis dicht, maar vlees niet uit de rekken LVB/JVN

31 mei 2018

00u00 0 Het slachthuis van Geel is gisteren met onmiddellijke ingang gesloten op bevel van het Federaal Voedselgentschap (FAVV). Twee jaar geleden werden er al problemen vastgesteld met de hygiëne en de infrastructuur.

Nadat het Voedselagentschap het slachthuis terechtgewezen had, werden er maatregelen genomen. Die waren volgens het FAVV echter niet voldoende en ze werden te traag in de praktijk gebracht.

Bij het slachthuis zelf wordt benadrukt dat er geen problemen waren met dierenwelzijn en dat er nooit gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Er was ook geen sprake van frauduleuze praktijken, klinkt het.

Delhaize schort de samenwerking met de leverancier die vlees verwerkt van het bewuste slachthuis onmiddellijk op. Het vlees dat al geleverd was, blijft weliswaar in de rekken. "Tot er meer duidelijkheid is", klinkt het bij de supermarktketen.