Wéér rijverbod voor Jordan Lukaku PKM

09u37

Bron: Het Laatste Nieuws 1 Photo News

Voetballer Jordan Lukaku (23) is zijn rijbewijs nog maar eens voor drie maanden kwijt. Op 2 maart vorig jaar beging de toenmalige Oostende-speler een snelheidsovertreding. Geen zware feiten op zich, maar de broer van Romelu Lukaku had op dat moment een rijverbod. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft hem naast het rijverbod een boete van 3.120 euro opgelegd. De verdediger van Lazio moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen én medische en psychologische proeven ondergaan. Het was al de achtste keer dat Jordan Lukaku voor de politierechter moest verschijnen. Hij verzamelde al 26 maanden rijverbod.