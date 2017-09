Weer plaats op parkings Brussels Airport: fileprobleem is van de baan ROBBY DIERICKX

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 8 Dieter Nijs Voor de tweede dag op een rij was het aanschuiven geblazen op de A201 richting de luchthaven van Zaventem. Door de overvolle parkings op Brussels Airport konden wagens slechts mondjesmaat de parkeerterreinen binnen rijden. Op een bepaald moment stond er een file vanaf de Brusselse ring. Dat probleem is vanavond van de baan, maar het blijft wel erg druk in de richting van de luchthaven. Dat zegt woordvoerster Nathalie Van Impe.

Wie met de wagen naar Brussels Airport gaat, moest vandaag rekening houden met files op de toegangsweg naar de luchthaven. Oorzaak waren enkele volzette parkings.



Zakenreizigers

De drukte is te wijten aan de vele zakenreizigers, maar ook aan toeristen die in september nog op vakantie vertrekken of terugkeren naar ons land. Bij Brussels Airport vraagt men reizigers om op voorhand een parkeerplaats te reserveren en vervolgens op tijd te vertrekken of voor het openbaar vervoer te kiezen. Ook de komende dagen belooft het nog druk te worden in en rond de luchthaven.



"Mensen die willen parkeren, worden naar een andere parking geleid", zei Nathalie Van Impe van Brussels Airport. Het gaat om parking P4, even verderop van de parkings aan het luchthavengebouw P1, P2 en P3 die volzet zijn.

BELGA