Wéér molt te hoog voertuig Baileybrug in Postel Toon Verheijen

03 augustus 2018

16u53 0

Een bestelwagen met aanhangwagen heeft vanmorgen een kleine ravage veroorzaakt aan de Baileybrug in Mol-Postel. De bestelwagen was iets te hoog voor onder de poort met verkeerslichten aan de brug door te rijden en heeft het gevaarte naar beneden getrokken. Dat is in het verleden al meermaals gebeurd.