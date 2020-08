Exclusief voor abonnees

Weer meer jongeren komen om door auto-ongevallen: “De nieuwe killer in het verkeer: de smartphone”

Jeffrey Dujardin

12 augustus 2020

05u30

Er sterven weer meer jongeren in het verkeer. Bijna een vijfde van de verkeersdoden vorig jaar waren jongeren tussen 18 en 24, de helft meer dan in 2018. Eén van de oorzaken is de smartphone, denkt verkeersinstituut Vias. "De afleiding speelt waarschijnlijk een rol."