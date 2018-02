Weer groot aantal vaten met drugsafval gedumpt in Noord-Limburg ADN

27 februari 2018

12u04

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben in het Noord-Limburgse Neerpelt weer afval, afkomstig van de productie van synthetische drugs, achtergelaten. De vondst aan de Broekkant in Neerpelt dateert van gisterenavond.

De lokale politie HANO deed de eerste vaststellingen. Het onderzoek is intussen overgedragen aan de federale gerechtelijke politie van Limburg.

De civiele bescherming werd opgetrommeld om de vaten met de chemische producten op te ruimen langs het kanaal. Volgens het Limburgse parket gaat het om een honderdtal vaten, waarvan sommige nog gevuld. Andere vaten waren leeg. De mensen van de technische en wetenschappelijke politie deden een uitgebreid sporenonderzoek.

In de gemeente Lommel werd dit jaar al vier keer een dergelijke sluikstort aangetroffen. Voor heel Limburg werden in 2017 in totaal 22 dumpingen van drugsafval genoteerd.