Weer faillissement voor McGregor en Gaastra CDR

09 februari 2018

19u48

Bron: Eigen Berichtgeving 1 Modebedrijf Fashion Matters is failliet verklaard door de Brugse rechtbank van koophandel. De zaak van Andy Verbauwhede nam in mei vorig jaar zes winkels van McGregor en één van Gaastra over in ons land. Het vonnis betekent het einde van de McGregor-winkels in Roeselare en Kortrijk, maar ook in Knokke, Nieuwpoort, Brugge en Gent en de Gaastra-winkel in Knokke.

Het faillissement volgt op een reeks falingen de voorbije jaren in Nederland en België. Na een periode van gerechtelijke reorganisatie van de Belgische poot van McGregor en Gaastra kwam er een doorstart voor dertien van de twintig winkels in eigen beheer.

E-commerce

Zeven van die winkels gingen naar Andy Verbauwhede, de West-Vlaamse zakenman achter onder meer het Gentse taxibedrijf V-Tax. Hij zei toen te geloven in fysieke winkels en ging niet inzetten op e-commerce. "Ik geloof niet in een wereld zonder fysieke winkels", luidde het. Maar gisteren sprak de rechtbank van koophandel in Brugge het faillissement uit, bevestigt Verbauwhede. Verdere commentaar geeft hij niet, daarvoor verwijst hij naar de curator.

Alle 25 personeelsleden verliezen hun werk. De winkels zijn sinds dinsdag dicht. “Het gaat om drie à vier personeelsleden per winkel”, weet vakbondssecretaris Jörgen Meulders van de LBC-NVK. “De sluitingen komen hard bij hen aan. Ze werkten al enkele jaren in onzekerheid en deden heel wat inspanningen om zich telkens aan te passen aan de nieuwe realiteit. Helaas worden die inspanningen niet beloond, en zijn ze nog maar eens het slachtoffer. Bij zijn overname zei Andy Verbauwhede dat hij geloofde in klassieke winkels zonder e-commerce. Hij was ook van plan om snel bijkomende winkels te openen. Maar daar kwam niets van in huis.”

Moederbedrijf

De financiële problemen startten in 2016 met het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf. In 2017 volgde de gerechtelijke organisatie van de Belgische winkels en later ging de opvolger van het Nederlandse moederbedrijf opnieuw over de kop - een doorstart in Nederland sprong uiteindelijk af. Het Nederlandse moederbedrijf had bij de Belgische doorstart zelf nog zes winkels behouden.