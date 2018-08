Weer cocaïnevangst in Antwerpen: vijf arrestaties in Nederland Redactie

31 augustus 2018

15u23

Bron: BN De Stem 0 Nadat in de haven van Antwerpen opnieuw 400 kilo cocaïne is aangetroffen, heeft de Nederlandse politie donderdagavond vijf mannen in Oosterhout opgepakt. Dat gebeurde tijdens het lossen van de smokkelcontainer. Het gaat om een andere zaak dan de inval bij transportbedrijf Van Wanrooy, een paar dagen geleden, zegt een woordvoerder van het parket in Nederland.

In Oosterhout gaat het om de arrestatie van de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen, de 50-jarige bewoner van de woning grenzend aan de loods waar de cocaïne gelost werd en een 22-jarige man uit Amsterdam. Later werden nog twee mannen aangehouden van 21 en 48 jaar uit België.

Afkomstig uit Colombia

In samenwerking met de Nederlandse politie trof de Belgische douane in de haven van Antwerpen de cocaïne aan in een zeecontainer met een partij bananen als deklading. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland en afkomstig uit de havenstad Turbo in Colombia.

Huiszoekingen

Na de aanhouding van de verdachten zijn er huiszoekingen gedaan in de loods en de woning in Oosterhout. Hierbij is communicatieapparatuur in beslag genomen. De mannen zitten op dit moment nog vast.