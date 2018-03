Weer aanzienlijke hoeveelheid drugsafval gedumpt in Limburg ADN

17 maart 2018

12u14

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben afgelopen nacht een aanzienlijke hoeveelheid drugsafval gedumpt in een landelijk gebied in Overpelt.

Bij de brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kwam de melding rond 0.30 uur binnen. In een zijweg van de Lindelheidestraat werden twee vaten van elk duizend liter en vijf vaten van elk twintig liter aangetroffen. Een van de grote vaten was voor de helft leeggelopen. Het andere grote vat lag ondersteboven, maar er was niets uitgekomen.

Omwonenden zagen de sluikstorters nog wegrijden, maar slaagden er niet in om een nummerplaat te noteren. De civiele bescherming werd opgeroepen voor het opruimen van het chemisch afval, vermoedelijk afkomstig van de productie van synthetische drugs. Mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie deden een sporenonderzoek. De milieudienst van de gemeente werd ingelicht in verband met de sanering van de vervuilde grond.

Dit jaar waren er in Noord-Limburg al meerdere dumpingen van drugsafval, onder meer ook in Lommel en Neerpelt. Voor heel Limburg noteerde de federale politie in 2017 22 van zulke dumpingen.