Weekendverhalen: Maggie De Block over haar horrorjaar, Filip Peeters terug in 'Salamander' en de man die na een coma opnieuw verliefd werd op zijn vriendin

In onze eerste weekendkrant van het nieuwe jaar hebben we opnieuw enkele straffe verhalen en interviews in petto. Een selectie daarvan vindt u hieronder.

“Als arts leer je omgaan met verlies, maar niet als moeder”

Maggie De Block veert op na 2017, het annus horribilis waarin ze haar schoonzoon verloor.

“Waarom ik acteur geworden ben? Om de stoere uit te hangen, tuurlijk”

Vanavond keert ‘Salamander’ terug, de misdaadreeks die vijf jaar geleden vlot anderhalf miljoen kijkers haalde op Eén. Een paar weken geleden liet hoofdrolspeler en Slimme Mens Filip Peeters (55) nog uitschijnen dat het misschien wel zijn afscheid als acteur was, maar die woorden mag hij weer intrekken.

Waarom onze columniste - met dochter van 12 - niet bang is van Boef

Onze columniste Nadine Van der Linden legt uit waarom ze er geen probleem mee heeft als haar dochter (12) Boef weer eens draait.

“Ik kénde Leen niet meer. Nu ben ik opnieuw verliefd”

Een zwaar ongeval. Coma. Je liefje dat aan je zijde waakt. Je ontwaakt, maar herkent haar niet meer - ze is een wildvreemde geworden. Als bij wonder word je opnieuw verliefd op haar. Klinkt als een Hollywoodfilm? Toch is dit exact wat Jesse Calebout (22) en Leen Vanbesien (19) uit Oostkamp overkwam.

“Ik wisselde wel vier keer per dag van outfit”

Door smetvrees kan Rebecca haar droomjob niet uitoefenen. “Mijn ouders hebben alles gedaan wat ze konden, maar niets hielp. Mijn lagereschooltijd was niet prettig. Als je zo anders bent als ik, word je gepest. Maar ik heb er toch twee goede vriendinnen aan overgehouden die me accepteren zoals ik ben.”

