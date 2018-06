Weekend zonder alcohol: ruim 2 procent van bestuurders reed onder invloed bvb

12 juni 2018

18u04

Bron: Belga 0 De politie heeft tijdens het voorbije Weekend zonder alcohol in totaal 32.299 bestuurders gecontroleerd. Daarvan bleek 2,24 procent in overtreding en 161 bestuurders zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Dat blijkt vandaag uit de resultaten van de actie.

De federale politie spreek over een positieve tendens, want tijdens de vorige zomereditie bleek rond dezelfde periode van het jaar nog 2,77 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel te hebben gedronken.

Alcohol- en drugscontroles

Van vrijdag 8 juni vanaf 18 uur tot maandag 11 juni om 6 uur hield de federale wegpolitie andermaal een Weekend zonder alcohol. Dat gebeurde in samenwerking met 139 lokale politiezones, de bevoegde overheden en de betrokken partners.

Het hele weekend lang vonden in het hele land alcohol- en drugscontroles plaats op autosnelwegen, gewest- en gemeentewegen. Bedoeling van de actie was de weggebruikers aan te moedigen hun gedrag te veranderen en oplossingen te vinden om niet meer achter het stuur te kruipen na het gebruik van alcohol of andere middelen.

Iedereen heeft baat bij een mentaliteitswijziging, besluit de politie vandaag in een mededeling. Uit cijfers van het verkeersveiligheidsinstituut Vias blijkt namelijk dat alcohol in 2017 een rol speelde bij 4.209 verkeersongevallen. In 11 procent van de gevallen ging het om ongevallen met gewonden of doden.