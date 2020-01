Weekend zonder alcohol achter het stuur: minder bestuurders dronken, maar meer positieve drugstesten ADN

14 januari 2020

14u03

Bron: Belga 0 Van de 62.441 bestuurders die bij de intensieve alcoholcontroles afgelopen weekend door de lokale politie en federale wegpolitie gecontroleerd werden, had 1,41 procent te veel gedronken. Tijdens de vorige editie van het "Weekend zonder alcohol achter het stuur" was nog 1,70 procent van de gecontroleerde bestuurders in overtreding, meldt de federale politie. Wel werden er meer positieve drugstesten afgelegd.

Van de 228 bestuurders die onderworpen werden aan een speekseltest, bleken er 117 onder invloed te zijn van drugs. Hun rijbewijs werd ingetrokken.

"Een groot verschil met januari 2019, toen nog 102 van de 224 speekseltesten positief waren", aldus de politie. "Het is belangrijk er rekening mee te houden dat een speekseltest slechts wordt afgenomen wanneer er al indicaties zijn dat een bestuurder onder invloed zou zijn. Toch zouden deze cijfers kunnen duiden op een evolutie om in het oog te houden.”



De federale politie benadrukt ook dat de ongevallenstatistieken in België "helaas nog steeds wijzen op een te grote tolerantie voor alcohol achter het stuur bij een deel van de bestuurders". In 2018 werden 4.710 ongevallen met doden of gewonden geregistreerd waarbij de bestuurder onder invloed was van alcohol, een verhoging tegenover 2017.