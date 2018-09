Weekend vrij zonnig en droog, volgende week is zomer terug met temperaturen van 28 graden en meer KVDS

Bron: Belga 4 Het wordt een vrij zonnig weekend en op de meeste plaatsen blijft het droog. Vandaag begint op de meeste plaatsen vrij zonnig met enkele wolkenvelden, ten zuiden van Samber en Maas zijn er mogelijk laaghangende wolken. In de loop van de dag ontwikkelen er zich meer stapelwolken. Een enkel buitje lijkt niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, volgens het KMI.

De maxima schommelen vandaag tussen 16 of 17 graden op de Ardense hoogten en 19 tot 21 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit de westelijke richtingen.

Nevelig

Vanavond en vannacht is het rustig en droog met brede opklaringen en hoge wolkensluiers. Hier en daar kan het nevelig worden. Minima van 5 tot 10 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke en later zuidelijke richtingen.





Morgen is het droog en vrij zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt stilaan warmer met maxima van 19 tot 23 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen.

Van maandag tot en met donderdag krijgen we mooi nazomerweer en is het meestal zonnig. Dinsdag verwachten we in het oosten van het land tijdelijk stapelwolken met kans op een plaatselijke (onweers)bui. In het centrum van het land stijgt het kwik maandag tot 24 of 25 graden, dinsdag halen we 27 of 28 graden, in de Kempen mogelijk meer.

Voor vrijdag zijn de verwachtingen onzeker. Waarschijnlijk bereikt een regen- en onweerszone ons land vanaf het westen. Het wordt dan nog zo'n 21 graden in het centrum.

