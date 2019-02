Weekend vol winterpret? Dertigtal skicentra open in Wallonië ADN

01 februari 2019

19u16

Bron: Belga 0 Door de sneeuwval zullen dit weekend in Wallonië nog altijd zowat dertig skicentra open kunnen blijven. Onder meer in de Oostkantons en op de Baraque Fraiture kan er aan wintersport worden gedaan.

In de Oostkantons zullen alle skicentra tijdens het weekend open blijven. Daardoor zullen niet enkel de langlaufers, maar ook de liefhebbers van alpijnse ski (Ovifat) aan hun trekken kunnen komen.

Ook in de provincie Luxemburg blijven alle pistes toegankelijk. Naast de centra van Anlier, Senonchamps, Martelange, Gouvy, Champlon, Odeigne, Saint-Hubert en Samrée zijn de pistes voor alpijnse ski en langlaufen op de Baraque Fraiture open.



In de provincie Luik zullen beide disciplines uitgeoefend kunnen worden in de omgeving van Spa (Thier des Rexhons). Voorts zal ook aan alpijnse ski gedaan kunnen worden in Le Val de Wanne (Trois-Ponts) en Monty (Lierneux).

Tot slot blijft in de provincie Henegouwen het skicentrum in Chimay (Rièzes) open. Of ook het centrum in het Namense Gedinne opengaat, zal pas morgen beslist worden.

Bekijk ook:

Meer over Baraque Fraiture

Oostkantons