Weekend vol alcoholcontroles voor de deur 'Weekend zonder alcohol achter het stuur' ADN

16u11

Bron: Belga 718 Photo News De federale wegpolitie organiseert samen met 128 lokale politiezones, VIAS (het vroegere BIVV) en de gewesten dit weekend een 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'. De controles vinden plaats van vrijdag 12 januari vanaf 18 uur tot maandag 15 januari 2018 om 6 uur.

Tijdens de wintereditie van het weekend vorig jaar werden 16.122 bestuurders gecontroleerd. Van hen reed 2,12 procent onder invloed van alcohol, aldus de federale politie in een persbericht.

De federale politie merkt op dat sensibilisering nog steeds belangrijk is. Uit ongevallenstatistieken blijkt dat bepaalde bestuurders nog te tolerant zijn ten opzichte van alcohol achter het stuur. "In 2016 waren er 4.300 verkeersongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed van alcohol was. Dat betekent dat in België één letselongeval op de acht te wijten is aan alcohol."

Een gedragswijziging kan mensenlevens redden op de Belgische wegen, aldus nog de federale politie. "Via deze sensibiliseringsactie moedigen we de weggebruikers aan om na te denken over oplossingen", klinkt het. Het kan dan gaan om onder andere het aanduiden van een bob, ter plaatse overnachten, het openbaar vervoer gebruiken of een taxi bellen. "Deze campagne is een gelegenheid voor iedereen om zich bewust te worden van de gevaren maar ook van het bestaan van echte alternatieven die gemakkelijk nieuwe gewoontes kunnen worden."