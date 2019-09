Week van het Hart waarschuwt jongvolwassenen voor gevaren van suiker kv

23 september 2019

05u08

Bron: Belga 14 Tijdens de 40ste Week van het Hart die vandaag start gaat, wil de Belgische Cardiologische Liga tieners en jongvolwassenen waarschuwen voor de gevaren van suiker voor het hart.

Met 30.000 doden per jaar zijn hart- en vaatziekten de voornaamste doodsoorzaak in België. Ze treffen onder meer rokers en mensen die veel zitten, maar ook mensen die te veel suiker consumeren. Dat leidt tot obesitas en op lange termijn tot diabetes.

Volgens de Liga is vandaag één Belg op de twaalf diabeet, en zal dit tegen 2030 oplopen tot één op de tien. Erg verontrustend, als je weet dat de helft van de diabetespatiënten sterft door cardiovasculaire problemen.



Om te voorkomen dat het aantal cardiovasculaire aandoeningen blijft toenemen, richt de Liga zich vandaag specifiek tot tieners en jongvolwassenen. "Goede gewoontes aannemen en de risicofactoren inperken vanaf de allereerste levensjaren is volgens ons de beste garantie om gezonde hart- en bloedvaten te behouden", stelt Sandrine Daoud, Algemeen Directrice van de Belgische Cardiologische Liga.

De hele week vinden tal van activiteiten plaats in hartrevalidatiecentra over het hele land. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden mensen bijvoorbeeld uitgenodigd om een suikerrijk product te kiezen, en dat daarna onmiddellijk te verbruiken op een uithoudingstoestel op de revalidatieafdeling. Dat moet duidelijk maken hoeveel het lichaam moet doen om de extra opgenomen suikers te verbranden.

De Week van het Hart eindigt op 29 september 2019, de Internationale Dag van het Hart.