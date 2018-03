Week lang dagelijkse betogingen van Koerden in Brussel tegen geweld in Afrin ADN

19 maart 2018

16u19

Bron: Belga 0 Met een betoging op het Luxemburgplein aan het Europees parlement in Brussel start een week waarin Koerden dagelijks zullen betogen tegen het geweld van Turkse troepen tegen het Koerdische volk in Afrin. Tot en met vrijdag zullen ze elke dag op straat komen in Brussel van 11 tot 15 u.

Nu het Turkse leger Afrin heeft overgenomen, vreest Navbel, de Koerdische gemeenschap van België, dat de Koerden in het gebied allemaal slachtoffer zullen worden van de 'genocide' die president Erdogan er uitvoert. "Zolang de agressie aanhoudt, en onze familie en volksgenoten blijven sterven, kunnen we niet wegblijven van de straat. Het is nodig om de druk te blijven opvoeren", klinkt het bij Navbel. Het is vooral de bedoeling om de Europese Unie en de NAVO aan te spreken op de situatie.

"We vragen aan Europa dat ze hun eigen regels en de democratie worden gerespecteerd. Alleen zo kunnen de Koerden een eigen autonome staat oprichten in Syrie", stelt een vertegenwoordiger van Navbel. Europarlementsleden Bart Staes (Groen) en Mark Demesmaeker (N-VA) en Groen-Kamerlid Wouter Devriendt waren ook aanwezig om het geweld in Afrin te veroordelen.