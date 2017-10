Week begint met veel wolken en weinig zon, maar beterschap op komst TT

06u29

Vandaag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs en lage wolken, gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Hier en daar kan wat lichte regen of een buitje vallen, maar de hoeveelheden blijven beperkt. De temperaturen halen waarden van 11 tot 13 graden in de Ardennen en 14 tot 16 graden in de andere streken. De wind waait zwak en tijdelijk matig, uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.

Ook vanavond en de volgende nacht hangt er vrij veel bewolking en verwachten we regelmatig wat lichte regen of motregen. Door de hoge vochtigheid ontstaat er opnieuw en op vele plaatsen nevel, mist en een laaghangend wolkendek dat vooral op de Ardense hoogten het zicht gaat beperken. De nachttemperaturen schommelen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest.



Morgen blijven we onder de invloed van vochtige zeelucht met veel bewolking en soms wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het westen van het land. Er waait een matige tot soms vrij krachtige wind uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.



Woensdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Er is nog kans op wat lichte neerslag, al blijft het op vele plaatsen droog. Het is ook wat zachter met maxima tussen 13 graden op de Ardense hoogten en 17 of 18 graden in Vlaanderen.



Donderdag is er eerst nog kans op wat regen of enkele buien. Later wordt het droger met vanaf het westen ook meer opklaringen. We verwachten maxima tussen 13 graden in de Ardennen en 17 graden in het westen van het land.



Vrijdag is het rustig, vrij mooi en droog met nog wat wolkenvelden en in de ochtend ook kans op nevel of mist. Met een zachte zuidwestelijke stroming klimmen de temperaturen richting 18 of 19 graden.