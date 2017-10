Weduwe gedood tijdens weekendje zee met nieuwe vriend 06u40 0 RV In Middelkerke is een 68-jarige vrouw in verdachte omstandigheden overleden. Weduwe Miriam Van Poel uit Haaltert was naar de kust getrokken met haar nieuwe vriend. Het parket van Brugge is bijzonder karig met commentaar, maar stelt dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Zaterdagavond werd een verdachte opgepakt.

Een gezellig weekend aan zee. Dat stond op de planning van Miriam Van Poel. De 68-jarige vrouw was in haar thuisgemeente erg actief bij OKRA. Ze gaf danslessen én was schatbewaarder bij de ouderenvereniging. Maar zo vaak als ze kon, trok de weduwe met haar nieuwe vriend naar haar tweede verblijf in Middelkerke. Zo ook dit weekend. Vrijdagavond kwam ze echter al om het leven.

Of Van Poels partner iets te maken heeft met haar dood, is niet bekend. Binnen de kennissenkring van het slachtoffer doet dat gerucht de ronde, maar het wordt niet officieel bevestigd. Het Brugse parket wil alleen kwijt dat zaterdagavond een verdachte is opgepakt. "Hij werd voorgeleid voor de onderzoekrechter, die besloot hem verder aan te houden. In het belang van het onderzoek kunnen we verder geen informatie vrijgeven." Naar verluidt is de verdachte aangehouden voor doodslag.

In Haaltert komt het overlijden van Miriam Van Poel aan als een schok. Bij buren en vrienden is het ongeloof groot. Ze omschrijven het slachtoffer als een moedige vrouw die geen vlieg kwaad zou doen. "Miriam heeft moeilijke momenten gekend, maar ze kwam er steeds weer bovenop. Toen haar man zwaar ziek werd, verkochten ze hun huis in Haaltert en ruilden ze het in voor een appartement in de buurt én een tweede verblijf aan de kust. Toch vertoefde Miriam hier nog heel vaak, want haar functie bij OKRA was als een fulltime job geworden. Ze had er haar draai gevonden nadat ze met pensioen gegaan was bij de bank."

"De laatste 15 jaar was ze continu in de weer voor ons. Iedereen kende haar als een goedlachse en sympathieke vrouw", zegt Edgard D'haeseleer, voorzitter van OKRA Haaltert. Miriam Van Poel laat twee dochters en vier kleinkinderen na.