Weduwe en dochter betwijfelen dat dood carnavalist in Aalst "spijtig ongeval" was Redactie

18 februari 2018

20u30

Bron: VTM Nieuws 2

Het is precies een week geleden dat in Aalst een carnavalist verdronk in de Dender. Daniel Bosmans, een man van 43 uit Halle, kwam in het water terecht en kon niet meer gered worden. Zijn dood wordt beschouwd als een spijtig ongeval, maar zijn weduwe en dochter vertellen aan VTM Nieuws dat ze twijfelen aan die versie. Ze zitten met heel veel vragen en hopen op antwoorden.

De omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht, maar er is geen sprake van kwaad opzet of de tussenkomst van derden, liet het parket eerder weten. Dat kunnen zijn weduwe Fabienne en dochter Océane maar moeilijk aanvaarden. Ze hopen dat iemand zich meldt die gezien heeft hoe Daniel die ochtend in het water is gevallen. “Wij willen weten of hij in het water gevallen is, of hij geduwd werd”, zeggen ze. “Hij kon heel goed zwemmen, ik heb er een slecht gevoel bij”, aldus Fabienne.