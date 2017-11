Weduwe daagt priester voor de rechter nadat hij zelfmoordplannen van haar man voor zich houdt: "Ik was gebonden door het biechtgeheim" IB

06u38

Bron: Het Nieuwsblad 0 Benny Proot Priester Alexander Stroobandt verwittigde niemand van de zelfmoordplannen van een parochiaan. "Ik was gebonden door het biechtgeheim." In Brugge dreigt een priester voor de strafrechter te moeten verschijnen omdat hij niemand op de hoogte stelde van de zelfmoordplannen van een parochiaan. De priester houdt vol dat hij door het biechtgeheim gebonden was en dus niets kon zeggen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Weduwe Marleen Cordenier (55) diende kort na de dood van haar man in oktober 2015 een klacht in, nadat ze zich vragen begon te stellen bij de laatste contacten die haar echtgenoot met priester Alexander Stroobandt (57) had. “Tony had hem (de priester, red.) gezegd dat hij bij ons thuis uit het leven wou stappen. Hij stuurde hem zelfs een bericht net voor hij het zou doen. De priester kende ons adres en heeft helemaal niets ondernomen. Toen ik hem daarmee confronteerde, verwees hij naar zijn biechtgeheim”, vertelt de vrouw aan Het Nieuwsblad.

“Het was duidelijk dat het om serieuze plannen ging. Ik heb alles gedaan om hem ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen” Priester Alexander Stroobandt

Biechtgeheim

Ontgoocheld door de verklaring van de priester, liet ze haar advocaat een klacht indienen. Priester Stroobandt houdt vol dat hij niets verkeerd gedaan heeft. “Het was duidelijk dat het om serieuze plannen ging. Ik heb alles gedaan om hem ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Is het dan mijn fout dat die man uiteindelijk toch beslist om zich van het leven te beroven? Ik was gebonden door het biechtgeheim.”

Of de rechter daar ook zo over denkt, is nog maar de vraag. Het Brugse parket vraagt de raadkamer morgen om de priester door te verwijzen naar de strafrechter, wegens schuldig verzuim.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.