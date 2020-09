Weduwe Chovanec is alle vertrouwen in Belgische overheden kwijt: “Iedereen beschermt elkaar” HAA

02 september 2020

13u26

Bron: VRT NWS, Belga 94 Henrieta Chovancová (40), de weduwe van Jozef Chovanec (38) die twee jaar geleden omkwam na zijn arrestatie op de luchthaven van Charleroi, is alle vertrouwen kwijt in de Belgische overheden. De uitgestoken hand van Marc De Mesmaeker, de huidige topman van de federale politie, doet haar weinig. “Ik wil vooral dat alles grondig wordt onderzocht", zegt ze in een interview met VRT NWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Henrieta betwijfelt dat ze ooit de volledige waarheid zal kennen. Zij gelooft dat haar man is gestikt in de politiecel van Charleroi, en niet enkele dagen later in het ziekenhuis aan een hartaanval is bezweken.



“Het is toch duidelijk dat de agenten zijn dood hebben veroorzaakt? Ze hebben urenlang niet naar hem omgekeken. Hij probeerde op allerlei manieren duidelijk te maken dat er een probleem was, maar ze hebben hem gewoon genegeerd. De hartaanval was gewoon een afleidingsmanoeuvre om alles geheim te houden”, klinkt het aan VRT NWS.

Onderzoeksrechter

“Er zullen misschien wel mensen gestraft worden, maar wie beschermt hen?” De Slovaakse denkt bovendien dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt. “Als je de beelden bekijkt, ziet het er toch uit alsof dit nog is gebeurd.” Ze werpt op dat de agenten wisten dat er camera’s hingen in de politiecel. “Het kan dus toch niet anders dat ze dachten ‘hier komen we mee weg’?”



De weduwe haalt in het interview ook fors uit naar de onderzoeksrechter. Ze vermoedt dat die iemand beschermt. “Hoe kan je anders verklaren dat ze zo weinig deed? Ze wist van de beelden en deed er niets mee. Iedereen beschermt elkaar, dus ik kon niet anders dan die beelden naar buiten te brengen”, zegt Henrieta.

Bekijk hier het interview dat we twee weken geleden hadden met Henrieta Chovancová:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kamercommissie

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werd gisteren tijdens een speciale Kamercommissie op de rooster gelegd over de zaak-Chovanec. Ook de huidige en de voormalige baas van de federale politie, respectievelijk Marc De Mesmaeker en Catherine De Bolle, moesten zich komen verantwoorden (zie video hieronder).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ontmoeting

De Mesmaeker stak tijdens zijn betoog de hand uit naar Henrieta door te zeggen dat hij de familie van Chovanec wou ontmoeten. De weduwe en haar advocaat Ann Van de Steen werden maandag al op de hoogte gebracht van die wens, liet Van de Steen vanochtend weten in Het Laatste Nieuws. “Ik heb dat doorgegeven aan de vrouw van meneer Chovanec en haar reactie was duidelijk: ‘Te laat.’”

Toch zal er een ontmoeting plaatsvinden. “Het is een mooie geste en wij nemen daar akte van. Zodra mevrouw Henrieta Chovancová weer in het land is, zullen we een ontmoeting organiseren”, aldus de advocaat.

Hoe kan je Jambon nu geloven? De ene dag zegt hij dit, de volgende dag iets anders Henrieta Chovancová

In het interview met VRT NWS laat Henrieta nog optekenen dat ze ook haar vertrouwen in Jan Jambon kwijt is. “Hoe kan je hem nu geloven? De ene dag zegt hij dit, de volgende dag iets anders”, klinkt het. De weduwe gaat ervan uit dat de toenmalige binnenlandminister wel degelijk op de hoogte was van de ernst van de zaak.

Zelf ontkent Jambon dit. Volgens de woordvoerder van de huidige minister-president van de Vlaamse regering heeft de politicus destijds enkel het eerste “summiere” politieverslag ontvangen. En dus niet het tweede uitgebreide verslag dat gisteren via deze krant is opgedoken.

Lees ook:

Tweede politieverslag vol details duikt op in zaak-Chovanec: “Het parket wist van dag één dat er beelden waren” (+)

“Agenten maakten plezier terwijl mijn man onder hen lag te sterven” (+)

Weduwe van man die stierf nadat agenten op hem gingen zitten: “Na 2,5 jaar lijkt iedereen in België uit de lucht te vallen” (+)