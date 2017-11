Weduwe (36) die tweede keer man verliest in verkeer: "Had zwaardere straf verwacht voor doodrijder" Mathias Mariën

11u16

Bron: Eigen berichtgeving 3 Mathias Mariën Petra Bogaert kwam persoonlijk afgezakt naar de rechtbank. Een 27-jarige man uit Dentergem is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een rijverbod van drie jaar, een geldboete van 1.500 euro en 6 maanden celstraf waarvan de helft met uitstel. De twintiger veroorzaakte op 25 augustus vorig jaar een dodelijk ongeval waarbij Frederic Lazaron (26) stierf. Weduwe Petra Bogaert uit Dentergem verloor bij het ongeval voor de tweede keer een partner in het verkeer. Evenveel keer trof haar man geen enkele schuld. "Ik had een strengere straf verwacht. Al ben ik vooral blij dat de zaak achter de rug is", vertelt Petra.

Op de Wakkensesteenweg in Tielt werd Frederic op 25 augustus 2016 gegrepen door de bestelwagen van de veroordeelde chauffeur die bovendien een witte doorlopende lijn negeerde én in een bocht een gevaarlijk inhaalmanoeuvre uitvoerde. Doodrijder Manolito D. had daarbij 1,08 promille alcohol in zijn bloed. De klap was enorm. De motorrijder werd aan 110 kilometer per uur aangereden. Weduwe Petra Bogaert verloor zo voor de tweede keer in twaalf jaar haar partner.

Tweede keer

Op 6 augustus 2004 was ook al haar eerste partner Davy Depaepe (24) omgekomen toen hij wegmarkeringen aan het aanbrengen was op de E42 in het Henegouwse Péruwelz en door een vrachtwagen werd gegrepen. De vrouw kwam persoonlijk afgezakt naar de rechtbank. "Ik had toch wel een strengere straf verwacht. Al ben ik vooral blij dat de zaak op juridisch vlak achter de rug is", aldus Petra.

