Website VTM NIEUWS gaat offline Redactie

17 oktober 2019

16u00 0 De nieuwswebsite van het VTM NIEUWS, vtmnieuws.be, houdt ermee op. Wie vanaf 23 oktober naar de site surft, komt op deze website, HLN.be, terecht.

Sinds begin dit jaar bundelen VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws de krachten in de eengemaakte nieuwsredactie News City. Stoppen met de nieuwswebsite van VTM Nieuws is dan ook een heel logische beslissing, stelt Klaus Van Isacker, hoofdredacteur van VTM NIEUWS. “We hebben binnen News City gekeken naar wat onze sterkste merken zijn. VTM NIEUWS is dat voor lineaire televisie. En HLN.be is by far het grootste digitale nieuwsmerk. Dus is er beslist om digitaal voluit voor hln.be te kiezen en die site te voeden met video’s van VTM NIEUWS.”

Van Isacker beseft dat het voor sommigen wat vreemd kan overkomen dat een nieuwsmerk anno 2019 geen eigen digitale poot meer heeft. “Bij andere mediagroepen blijven ze wel telkens per nieuwsmerk een site onderhouden. Maar dat is volgens mij niet nodig. Het gaat om keuzes maken. Als je binnen het huis een sterke onlinenieuwssite hebt, waarom zou je dan extra middelen inzetten om daarnaast een digitaal nieuwsmerk te zetten dat veel kleiner is? Die middelen kan je beter gebruiken om VTM NIEUWS sterker te maken.”

Gevolgen voor het personeel heeft de operatie niet, benadrukt Van Isacker.