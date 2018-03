Website MR roept op tot 'verdelging van daklozen en vluchtelingen' HA

06 maart 2018

12u36

Bron: Bruzz 5 Op een website van de MR is gisteren een oproep verschenen tot 'de verdelging van daklozen van vluchtelingen'. Volgens de Franstalige liberalen ging het om een "technische fout". Het bericht werd snel van de website gehaald, meldt Bruzz.

Het project met als titel 'de verdelging van onze daklozen en vluchtelingen' verscheen op de Brusselse afdeling van pour.be. Op die website van de MR kunnen burgers voorstellen doen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar. Normaal gezien worden de ideeën nagelezen voordat ze worden gepubliceerd, maar gisteren liep dat blijkbaar mis. Een project dat voorstelt om daklozen en vluchtelingen te verdelgen, "want ze veroorzaken onveiligheid in onze stad", verscheen online. Het duurde niet lang of het voorstel deed de ronde op Twitter. De MR haalde de oproep snel van hun website en sprak van een "technische fout". Partijwoordvoerder Christophe Cordier liet achteraf op Twitter verstaan dat de MR "zulke standpunten natuurlijk niet onderschrijft".

.@CharlesMichel @dreynders @OChastel :

Vous endossez vraiment cette proposition dans l'espace public? Si oui, bonne chance dans votre tango au bord de l'abîme. Si non, il faut d'urgence recadrer les personnes en charge de votre site... #Fascisme pic.twitter.com/OVEKuGb4NE Catherine Moureaux(@ catmoureaux) link