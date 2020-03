Webshops zien opvallende stijging in verkoop door coronavirus Yannick Verbesselt

16 maart 2020

17u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Onlinewinkels zagen afgelopen dagen hun verkoop in sommige categorieën fors stijgen, nu de overheid strengere maatregelen neemt in strijd tegen het coronavirus. Bij bol.com deden afgelopen weekend thuiswerkbenodigdheden en sportartikelen het aanzienlijk goed. Ook multimediawinkels Mediamarkt en Coolblue zagen een stijging in hun verkoop.

Sinds de overheid iedereen zo veel mogelijk aanmaant om thuis te werken en verplaatsingen te beperken, stijgen de verkoopcijfers van onlinewinkels. “Dat lijkt me direct gekoppeld te zijn aan de huidige ontwikkelingen”, klinkt het bij woordvoerster van bol.com Roos Franssen.

Zo waren bij bol.com afgelopen weekend artikels die thuiswerken makkelijker maken volgens de woordvoerster zeer populair. Bij de verkoop van monitors en laptops zag de Nederlandse gigant ruim een stijging van 300 procent ten opzichte van een paar dagen ervoor.

Sportartikelen en games

Nu ook fitnesscentra verplicht sluiten, willen mensen mogelijk thuis aan hun lichaam werken en actief blijven. Zo zag bol.com verder een opvallende stijging van meer dan 100 procent in sportartikelen, halters, yoga- en sportmatjes. Verder staan tussen de ‘hardlopers’, de best verkochte artikels bij bol.com op het moment, ook nog een digitale infrarood thermometer en toiletpapier.

Ook Mediamarkt België zag een stijging van 180 procent in computerhardware, vooral in laptops. Verder was er bij dezelfde winkel een grotere vraag naar games, gameconsoles en muziek. “Mensen zitten thuis, vervelen zich en zoeken dingen om zich mee bezig te houden”, klinkt het bij woordvoerster Janick De Saedeleer van Mediamarkt.

Daarnaast zag Coolblue de vraag naar diezelfde producten om thuis te werken en contact met elkaar te behouden sterk stijgen. De verkoop van beeldschermen, laptops en webcams nam toe. “Het gaat om een groei van honderden procenten”, laat een woordvoerder van Coolblue weten.