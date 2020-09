Exclusief voor abonnees

We zitten weer aan 1.000 besmettingen per dag. Drie deskundigen vertellen ons hoe erg dat precies is

Sabine Vermeiren Sven Ponsaerts

15 september 2020

21u42

8

Duizend nieuwe besmettingen per dag: hoe erg is dat nu écht? Dreigen dan opnieuw taferelen zoals in april? Of loopt die vergelijking mank, omdat we zoveel meer testen en omdat de behandeling zoveel beter op punt staat? Drie deskundigen, drie meningen. Maar ook één constante. «De situatie is ernstig.»