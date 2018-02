We zijn 2,7 dagen langer afwezig op het werk dan tien jaar geleden Redactie

15 februari 2018

09u00

Bron: Belga 0 Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met een derde gestegen. In 2008 was de Belgische werknemer gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Worx.

Vooral het langdurig verzuim werkt de stijging in de hand: in tien jaar tijd klom het aantal werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit, met liefst 31,54 procent. Het aandeel mensen dat minstens een dag per jaar afwezig is steeg minder sterk: van 59,95 naar 61,7 procent.

SD Worx ziet de verzuimcurve de laatste twee jaar wel licht afzwakken. "Dat zou erop kunnen wijzen dat het ziekteverzuim stilaan stagneert", luidt het.

Ziekteverzuim brengt volgens het HR-bedrijf "een niet te onderschatten kost" met zich mee voor bedrijven. "Het ziekteverzuim in 2017 kostte de Belgische bedrijven gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer. Het is dus belangrijk dat zowel de overheid als werkgevers blijven inzetten op maatregelen."

In dat verband wijst SD Worx op het belang van data voor predicitieve analyse. "De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken."