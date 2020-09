Exclusief voor abonnees

We willen blijven thuiswerken, en de baas is nu óók mee

Fien Tondeleir

21 september 2020

2 op de 10 Belgen werken nog voltijds in hun thuiskantoor of living, 6 op de 10 willen ook na de crisis blijven telewerken. En het goede nieuws: sinds de coronacrisis vinden 9 op de 10 werkgevers dat dik oké. Thuiswerk is dus een blijver. Eén groot gemis wel - of misschien twee: de koffieklets en een goede bureaustoel.