We stonden in 2017 weer vooral met z'n allen in de file jv

09u24

Bron: vrt nieuws 1 Yves Masscho Vaker én langer hebben we het afgelopen jaar stilgestaan in het verkeer. 2017 brak opnieuw alle filerecords. Het meest opvallend is dat er overdag nog nauwelijks rustigere verkeersperiodes zijn, zo blijkt uit cijfers van Touring Mobilis.

De grens voor een écht zware ochtend- of avondspits zou je kunnen leggen op 400 km aanschuiven op onze wegen. Dit jaar torende de filebarometer daar vaker dan in 2016 bovenuit. "De belangrijkste oorzaken zijn de natte herfst en het winterweer in december", verklaart verkeersdeskundige Hajo Beeckman aan VRT Nieuws. "In gebieden waar al jarenlang structurele files staan, zoals rond Antwerpen en Brussel, nemen de reistijden ook tijdens de daluren toe. Dit lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat ochtendfiles moeilijker oplossen, en met vrijetijdsverkeer."

Het aantal uren dat de totale filelengte meer dan 100 km bedroeg, is gestegen van 853 uur in 2011 tot 1.400 uur dit jaar. Een totale filelengte van minstens 400 km was zes jaar geleden nog uitzonderlijk (20 minuten), maar nam anno 2017 al 15 uur in beslag.

De files concentreren zich niet langer rond de grote steden, maar zijn vandaag verspreid over het hele land. Beeckman zegt ook dat het algemene gevoel van de weggebruiker terecht is: we zijn vaker in de file op tijdstippen waarop het vroeger rustig was. Redenen die de verkeersexpert aanhaalt: verzadiging van de wegen, uitwijken naar uren in de spitsrand, meer vrijetijdsverkeer, de 'knip' in Antwerpen, leveringen van online bestellingen en de deeltijdse economie.

De twee grootste filepieken vielen dit jaar niet tijdens de spits maar telkens rond 11 uur. De eerste zelfs op een zondag (10 december, 755 km file), de tweede de dag erna (1.294 km file). Beeckman benadrukt wel dat het in deze winterse gevallen op sommige plaatsen eerder om "traag rijdend verkeer" ging dan om echte files.

BELGA Maandag 11 december werd de grootste filepiek van 2017 genoteerd.