We slachten 313 miljoen dieren per jaar: dit is hoeveel er geslacht worden terwijl u dit artikel leest

06 maart 2018

In 2017 werden 313 miljoen dieren geslacht in de Belgische slachthuizen. Alleen al de kippen zijn goed voor 300 miljoen stuks per jaar. Er werden ook 10,95 miljoen varkens geslacht naast 920.000 runderen, 780.000 kalkoenen, 14.400 schapen, 60.000 stuks gevogelte, 48.000 eenden, 12.000 geiten en 6.000 paarden.