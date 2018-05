We rijden te vaak door aan het zebrapad KAV Lore Michiels

07 mei 2018

08u11

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 9 De politie stelt elk jaar ongeveer 1.500 pv's op voor automobilisten die niet aan een zebrapad stoppen om een voetganger te laten oversteken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) na een parlementaire vraag. Slechts het topje van de ijsberg, volgens experts.

De wet is nochtans duidelijk: een voetganger die wil oversteken aan het zebrapad, krijgt altijd voorrang. Maar dat is in de praktijk dus te vaak niet het geval. Wie betrapt wordt als hij niet stopt voor een voetganger aan het zebrapad, mag zich aan een boete van minstens 174 euro verwachten. Elk jaar worden ongeveer 200 voetgangers gedood of ernstig gewond aan een voetgangersoversteekplaats.

Niet hoffelijk

Volgens verkeersinstituut VIAS wordt de verkeersregel vaak niet toegepast uit onbeleefdheid en gebrek aan respect. "En de automobilist wil zijn tijd niet verspillen met stoppen en dan opnieuw opstarten", klinkt het.

De overtredingen aan het zebrapad zijn volgens experts ook sterk gebonden aan de locatie. “Er zijn wegen waar automobilisten niet meteen een zebrapad verwachten”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters in het Nieuwsblad. “Die oversteekplaatsen worden meestal wel aangeduid met verkeersborden, maar door de overdaad aan verkeerssignalisatie op onze wegen mist dat bord zijn effect.”

Vogelvrij

Hij wijst ook op de ondermaatse controle door de politie. “Er is een groep mensen die zich boven de wet verheven voelt. En omdat de pakkans voor zulke overtredingen klein is, betekent het in feite dat sommige voetgangers vogelvrij zijn.”