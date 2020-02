We nemen nog te vaak de auto om naar de bakker te gaan IB

02 februari 2020

05u10

Bron: Belga 0 De Belg is nog altijd verknocht aan zijn wagen, zelfs voor afstanden korter dan 2,5 kilometer. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Vias institute, dat meteen een oproep lanceert in De Zondag: "Doe je korte verplaatsingen zo veel mogelijk te voet of met de fiets. Dat is een kleine inspanning die een grote impact zal hebben, ook op je eigen gezondheid."

Van september tot november stonden we met zijn allen maar liefst 6.267 jaar in de file. En toch blijven we massaal voor de auto kiezen, zelfs voor korte verplaatsingen. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Vias institute. Die vroeg aan 1.000 Belgen hoe ze zich in de afgelopen herfstmaanden hebben verplaatst.

“Minimum 2,5 kilometer per dag wandelen”

"Meer dan een op twee Belgen is niet bereid om langer dan vijftien minuten te stappen, bijvoorbeeld om een boodschap te doen. Slechts twee op de tien Belgen geeft aan regelmatig te voet te gaan, hoewel zeven op de tien daar wel toe in staat is wegens een goede fysieke gezondheid", zegt Stef Willems van Vias.

"Vijf op de tien wandelt ook effectief minder dan 2,5 kilometer per dag. Dat is nochtans het minimum aan fysieke inspanning die je zou moeten leveren. Ter vergelijking: dat is de afstand van Antwerpen Centraal tot aan het MAS en van Gent Sint-Pieters tot aan het Sint-Baafsplein", zegt Willems.