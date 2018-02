We kopen minder papieren boeken , maar boekenverkoop online stijgt fors HA

14 februari 2018

14u30

Bron: Belga 0 De verkoop van papieren boeken is vorig jaar in Vlaanderen opnieuw gedaald: met 3 procent in afzet en met 1,5 procent in omzet tegenover 2016. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van echte bestsellers. De boekenverkoop via internet steeg fors, met 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van Boek.be. ' Nooit meer diëten' van Sandra Bekkari voert de top tien van bestverkochte boeken aan.

In 2017 werden in Vlaanderen 14 miljoen boeken verkocht. Dat zijn ongeveer 400.000 boeken minder dan een jaar eerder. De omzet daalde van 188,3 miljoen naar 185,6 miljoen. De daling doet zich volgens Boek.be voor in zo goed als alle genres. Alleen in het genre non-fictie informatief stelt Boek.be een stijging met 7 procent vast.

Het sterkst groeiende kanaal in de verkoop van papieren boeken zijn de internetwinkels. Hun omzet steeg in 2017 met 13 procent en hun marktaandeel ging vooruit van 17,3 procent naar 19,9 procent.

Digitale boeken

Alle andere kanalen kenden een daling. De onlinemarkt beslaat nu meer dan 16 procent van de totale afzet. Eén papieren boek op de zes wordt in Vlaanderen dus online verkocht. De evolutie van de kleinhandel naar e-commerce wordt, net zoals in alle branches, elke maand duidelijker.

Volgens Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be, blijft de boekenmarkt evolueren. "Een deel van de boekenverkoop gaat van fysieke boeken over naar digitale boeken. Deze compenserende omzet is niet in de cijfers opgenomen", legt Dragonetti uit.

Een duidelijk beeld krijgen van deze fluctuatie is volgens Dragonetti echter niet eenvoudig. "De gemiddelde kostprijs van een digitaal boek - en dus de omzet die er aan verbonden is - ligt meestal lager dan die van het fysieke exemplaar. Maar er is wel degelijk sprake van een verkocht boek. We moeten het volume en de omzet inzake digitale boeken dus met enige fijnheid analyseren."

E-commerce

De cijfers tonen een duidelijke verschuiving naar e-commerce. "Onlinewinkels van fysieke boeken vormen een snelgroeiend verdelingskanaal. De grootste speler, Bol.com, is in Nederland gevestigd. Daardoor wordt een deel van de verkoop, met name bij Vlaamse importeurs, boekhoudkundig niet in Vlaanderen maar in Nederland geregistreerd. Deze verkoopcijfers zijn wel opgenomen in de omzet die in deze studie wordt weergegeven, maar zij komen dus niet overeen met de boekhoudkundige realiteit."

Dit is de Vlaamse top 10 over alle genres heen:

1) 'Nooit meer diëten' van Sandra Bekkari

2) 'Nooit meer diëten 3' van Sandra Bekkari

3) 'Oorsprong' van Dan Brown

4) 'De Kiekeboes: Nepwerk'

5) 'Nooit meer diëten 2' van Sandra Bekkari

6) 'Puur Pascale 2' van Pascale Naessens

7) 'De Kiekeboes 149: Zo zie je maar'

8) 'De Buurtpolitie: De roze olifant'

9) 'In het water' van Paula Hawkins

10) 'Het meisje in de trein' van Paula Hawkins.