We huwen gemiddeld op 31 jaar en scheiden op 43 jaar Redactie

15u51

Bron: belga 1 thinkstock De gemiddelde leeftijd bij een eerste huwelijk bedroeg vorig jaar 32,5 jaar voor de oudste echtgenoot en 30,0 jaar voor de jongste. Dat is iets later dan in 2014. Het leeftijdsverschil van 2,5 jaar tussen de partners blijft gelijk. Bij de eerste echtscheiding was de oudste echtgenoot gemiddeld 44,6 jaar en de jongste 42,1 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Op 1.000 huwelijken eindigen er 426 met een echtscheiding.

Het totale aantal huwelijken kwam vorig jaar in België uit op 44.725, een daling met 0,6 procent ten opzicht van 2015 en met 0,3 procent ten opzichte van 2014. Vooral de huwelijken in Brussel (-1,7 procent) en in het buitenland (-8,4 procent) namen af. In Vlaanderen (+0,7 procent) en Wallonië (+0,4 procent) waren er lichte stijgingen. Van die huwelijken waren er 1.170 tussen mensen van hetzelfde geslacht, een stijging met 7 procent ten opzichte van 2015.

Er waren vorig jaar ook 23.583 echtscheidingen in België, een daling met 4,4 procent tegenover 2015. Van die scheidingen waren er 335 tussen mensen van hetzelfde geslacht, een cijfer dat bijna identiek blijft aan dat van 2015 en lichtjes stijgt tegenover 2014. Het aantal echtscheidingen zit sinds 2009 in dalende lijn. Er was vorig jaar een daling in de drie gewesten: in Brussel met 8,6 procent, in Vlaanderen met 2,6 procent en in Wallonië met 3,3 procent.

Het conjuncturele echtscheidingscijfer bedraagt 426 scheidingen per 1.000 huwelijken, tegenover 439 per 1.000 in 2015. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het echtscheidingscijfer lager (380 per 1.000 huwelijken), dan in Vlaanderen (411) en Wallonië (472).

Meer over Vlaanderen

Wallonië

samenleving

familie

huwelijk

België

Brussel

scheiding