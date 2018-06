We hangen massaal tricolore uit, maar wat weten we precies over onze Belgische vlag? bvb

29 juni 2018

12u31

Bron: VTM NIEUWS, Eigen berichtgeving 0 Deze dagen kunnen we er niet omheen: onze Belgische driekleur. Om onze Rode Duivels te steunen op het WK in Rusland hangen we allemaal de Belgische vlag uit, we bekleden onze autospiegels met tricolore spiegelhoesjes, we dragen sjaals en truitjes in de Belgische kleuren en we willen allemaal zwart-geel-rood op onze wangen zien. Maar wat weten we nu eigenlijk echt over onze Belgische driekleur?

Wij kennen onze tricolore allemaal als zijnde zwart-geel-rood, verticaal naast elkaar geplaatst. Maar in onze grondwet staat nog steeds iets anders te lezen. Artikel 193 luidt als volgt: "De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT." Het VTM-programma Royalty dook enkele jaren geleden in de archieven van het Koninklijk Legermuseum van Brussel.

Daar ligt de oudste Belgische driekleur, uit 1830, opgeborgen. Die tricolore heeft de kleuren rood, geel en zwart, maar is horizontaal gestreept. Een groot verschil met de Belgische vlag die wij vandaag kennen.

Aan elkaar genaaid

De Belgische vlag ontstaat vlakbij het stadhuis van Brussel. Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 ziet een journalist in Brussel Franse vlaggen, meteen laat hij ter plaatse twee nieuwe vlaggen naaien. Een daarvan werd die dag op het stadhuis gehesen. Met de andere vlag gingen ze door de straten van Brussel roepen: "Dit is de nationale driekleur".

Waarom zwart, geel en rood? Het zijn de kleuren van het wapenschild van het voormalige hertogdom Brabant. Die kleuren hebben allen ook een eigen betekenis. Zwart symboliseert nederigheid en dienstbaarheid, geel staat voor rijkdom en autoriteit en rood voor dapperheid en overwinning. Laten we dus allemaal steeds de rode truitjes dragen om onze Duivels naar de overwinning te schreeuwen.

Plaatsing en kleurvolgorde

Toen in 1831 het artikel van de grondwet werd opgesteld, heeft men daarbij niet vermeld hoe de plaatsing van de stroken is en in welke volgorde de kleuren geplaatst worden. De eerste jaren werd er gespeeld met de kleuren en de plaatsing. Maar er moest iets veranderen. Het leger herkende in de rook van het kanonnengeweld vaak de eigen vlag niet, waardoor het bijna op eigen soldaten schoot. Vanaf dat moment heeft men gekozen voor de verticale vlag, met zwart aan de mast. Maar de grondwet is nooit aangepast.

Vlag hijsen

Door particulieren mag de Belgische vlag altijd gehesen worden. Vandaag de dag is die dan ook duidelijk aanwezig in ons straatbeeld. Maar toch pas je best even op. Vlaggen met reclame voor een biermerk kunnen je duur komen te staan.

Voor overheidsgebouwen, officiële gebouwen, monumenten en overheidsbedrijven zijn de regels iets strikter. Op bepaalde dagen, zoals de Nationale Feestdag, de verjaardagen van de koning en de koningin, Wapenstilstand, Koningsfeest en vele andere speciale dagen, moet de vlag verplicht opgehangen worden.

Vlagschennis

In de Verenigde Staten kunnen er straffen staan op het verbranden, vertrappen of beledigen van de vlag. In België zijn er geen speciale wettelijke bepalingen die de schennis van de nationale vlag strafbaar stellen, maar onze driekleur is een sterk symbool en wordt behandeld met respect.

En nu... supporteren!

