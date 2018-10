We gaan steeds vaker met de fiets naar het werk, vooral in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen RPM

21 oktober 2018

14u20

Bron: Belga 0

De fiets wordt meer en meer gebruikt voor het woon-werkverkeer, vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dat leidt de VAB zondag af uit de cijfers voor de fietsbijstand in 2017 en 2018.

In heel Vlaanderen is het aantal interventies bij fietspech in 2018 met 42 procent gestegen ten opzichte van 2017. In de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen is dit duidelijk voor woon-werkverkeer: in Antwerpen gebeurde 81 procent van de pechgevallen dit jaar tijdens de werkweek, in Oost-Vlaanderen 78 procent.

Ook in Vlaams-Brabant echter wordt de fiets vaak gebruikt voor woon-werkverkeer. Daar doet 83 procent van de pechgevallen zich voor op weekdagen. Vooral op maandag en dinsdag, twee filegevoelige dagen, wordt er het meest gefietst.

In Limburg en West-Vlaanderen gebeuren slechts 7 op 10 van de pechgevallen op weekdagen. Daar wordt dus ook tijdens het weekend meer recreatief gefietst.