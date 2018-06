We gaan op schoolreis en nemen mee... de campagnebus van N-VA Redactie

05 juni 2018

20u12

Bron: ATV 0

De leerlingen van het vierde leerjaar van het OLVE in Edegem stonden vanochtend te popelen om op schoolreis naar Boudewijn Seapark te gaan, toen plots de campagnebus van N-VA kwam aangereden. Bleek dat de bus waarmee ze normaal zouden vertrekken in panne was gevallen, en het enige voertuig dat de firma nog beschikbaar had bleek deze knalgele bus, meldt de regionale zender ATV.

Naar verluidt zaten zowel de school als de busfirma behoorlijk verveeld met de buswissel. Voor de terugreis vanuit Brugge konden de leerlingen uiteindelijk met een 'gewone' bus naar huis keren. Leuk detail: niemand minder dan Bart De Wever is oud-leerling van OLVE.