We bleven minder in ons kot: tijdens paasweekend meer tripjes buiten eigen gemeente

14 april 2020

19u09

Bron: Belga 1 Het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente lag het voorbije weekend 31 procent hoger dan drie weekends geleden. Dat blijkt uit cijfers van minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld), die iedereen oproept om vol te houden.

Al ruim een maand gelden er in België strenge maatregelen wat verplaatsingen betreft, in de strijd tegen het coronavirus. Iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk van thuis uit te werken, en verplaatsingen mogen enkel om bijvoorbeeld boodschappen te doen of om wat beweging te nemen.

Maar uit nieuwe metingen van de Data against Corona Taskforce, onder leiding van minister De Backer, blijkt dat het afgelopen weekend het aantal verplaatsingen buiten de eigen postcode fors toenam in vergelijking met twee weekends daarvoor. Ook over de hele week bekeken deden mensen vorige week 11 procent meer verplaatsingen buiten de eigen postcode dan drie weken geleden.

Minister De Backer roept de bevolking op om zich aan de maatregelen te blijven houden, ook al is dat niet makkelijk. "Virologen zeiden al hoe ons gedrag de curve bepaalt, en niet omgekeerd. Ik begrijp dat het zwaar wordt voor mensen maar we moeten echt nog even volhouden. Blijf in uw kot!", zegt hij.

