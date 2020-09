Exclusief voor abonnees

Wazig, overbelicht, maar vooral helemaal hip: de comeback van de wegwerpcamera

Sabine Vermeiren

22 september 2020

05u00

De wegwerpcamera - ontstaan in 1986 en in een sukkelstraatje beland door de opkomst van de digitale fotografie - is helemaal terug. Bol.com noteert een meerverkoop van 45 procent en dat komt vooral door jongeren. Mislukt, overbelicht, beetje wazig of met gesloten ogen: wie echt 'mee' wil zijn, kiest voor imperfectie.